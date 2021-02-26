Омская студентка отсудила 200 тысяч у вуза за отрубленный на практике палец

Первое решение суда не устроило студентку, она подала апелляцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суд пришлось обратиться студентка омского педуниверситета, которая училась на факультете изобразительных искусств. Во время прохождения практики в 2017 году на пятом курсе девушка работала на точильно-шлифовальном станке. Во время работы студентка получила серьезную травму из-за которой лишилась пальца. После лечения девушка захотела получить компенсацию.

Представители вуза отметили, что перед занятиями был проведен инструктаж по технике безопасности. А после получения травмы, девушке на протяжении 10 месяцев выплачивали компенсацию.

Суд встал на сторону студентки и обязал институт выплатить ей 50 тысяч за моральный ущерб. Но с такой суммой не согласилась ни девушка, ни прокуратура. Они подали апелляцию. На повторном заседании установили, что из-за тяжести травмы, размер компенсации должен быть больше. По данным прокуратуры, компенсацию морального вреда до 200 тысяч рублей.