В Омской области за сутки коронавирусом заразились 97 человек

За последние сутки зарегистрировали менее 100 новых больных. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области количество заразившихся коронавирусом достигло 40 737 человек. За последние сутки выявили 97 заражений. 61 пациенту медики позволили проходить лечение дома, а 36 пришлось отправиться в госпитали.

Выросло количество выздоровевших за сутки. По данным медиков, сегодня выписали 283 омича. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 29 922 выздоровления.

К сожалению, сегодня от ковида погибли 3 человека. За время пандемии в Омской области зафиксировали 1 209 летальных случаев.

География распространения коронавируса по омской области: Омск – 72, Большереченский район – 6, Омский район – 4, Исилькульский, Крутинский районы – 3, Кормиловский, Тарский районы – 2, Большеуковский, Калачинский, Колосовский, Нижнеомский, Тюкалинский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией