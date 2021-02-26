В Омске появятся именные универсальные транспортные карты

Так может выглядеть новая универсальная карта. Фото: пресс-служба департамента транспорта

Привычную «Омку» скоро заменят на универсальную именную транспортную карту. Об этом рассказала вице-мэр Омска Олег Заремба на заседании комитета горсовета по финансово-бюджетным вопросам. Прежде всего карта станет именной, это сейчас становится для многих омичей проблемой при утере проездного. Также там появится чип, благодаря которому картой можно будет расплачиваться в магазинах, а фотография позволит подтвердить личность. Пополнить ее можно будет также в любых банках.

- Карточка будет персонифицированной с фотографией, благодаря чему льготники могут не возить с собой документы, подтверждающие право на льготу. Эти карточки можно будет пополнять с любых банков. Предоставлять единые карточки планируется бесплатно, - рассказал Олег Заремба.

Подключить первых абонентов к системе планируют в ближайшие месяцы. Оформить карту можно будет с 14 лет совершенно бесплатно. В будущем власти планируют расширять ее функционал.