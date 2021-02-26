Омская прокуратура проверит, почему после снежной бури у пятиэтажки сорвало крышу

Крышу не сорвало полностью, но часть шифера отошла и болталась на ветру.

После снежной бури, которая разыгралась в Омске в начале недели, было довольно много неприятных последствий. Город встал в пробках, на дорогах было множество аварий, с некоторых домой чуть не сорвало крыши. Видео с колышущимся шифером поделились омичи в соцсетях.

Оказалось, это послужило поводом для прокурорской проверки. В доме, который попал на видео, в 2016 году проводили капитальный ремонт, но у жителей были серьезные замечания. По данным прокуратуры, жильцы в судебном порядке добились исправления недочетов.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий должностных лиц по исполнения судебного решения, влияющих на обеспечение безопасности граждан многоквартирного дома, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.