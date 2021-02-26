На трассе под Омском легковушка попала в серьезную аварию с фурой

Иномарка серьезно пострадала после ДТП. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Серьезное ДТП произошло накануне в Омской области на печально известной трассе Омск-Тюмень. Вечером около 19:20 поступило сообщение об этом в ГИБДД. Прибывшие на вызов инспекторы установили, что 43 летняя омичка на автомобиле «Ниссан Премьера» в районе 585 километра на трассе Тюмень-Омск выезжала на главную дорогу и не уступила фуре «ДАФ». Именно с ней и случилось столкновение.

У фуры только помялся бампер, водитель остался цел. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Как часто бывает, фура и ее водитель в ДТП почти не пострадали. А вот легковой автомобиль серьезно помяло. Женщина, которая была за рулем, попала в больницу, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего.