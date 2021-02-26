Масочный режим и самоизоляцию продлили в Омске до апреля

Носить маски в магазинах и транспорте придется еще месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Омске состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Принятия серьезных послаблений от него не ждали. Эпидемиологическая обстановка в Омской области пока не позволяет говорить об отмене или изменениях в масочном режиме. Поэтому по решению оперштаба омичам придется носить маски в общественных местах еще как минимум месяц.

До апреля продлили и режим самоизоляции. Но соблюдать его нужно не всем, а только омичам старше 65 лет. Для них самоизоляция не прекращалась с весны прошлого года. О других решениях, принятых на заседании оперштаба можно узнать здесь.