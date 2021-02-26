«Росводоканал Омск» подвёл итоги исполнения инвестпрограммы и озвучил планы на 2021 год

В 2020 году омский водоканал инвестировал в коммунальную инфраструктуру областного центра 433 млн рублей. На эти средства осуществлялись строительство каталитической установки сжигания осадка сточных вод и работы по внедрению реагентной дефосфотации сточных вод на очистных сооружениях канализации, выполнена реконструкция дюкерного перехода через Иртыш и шахты ГИС, а также участков коллекторов, находящихся в аварийном состоянии.

По итогам прошлого года в модернизацию сетей и объектов водоотведения было инвестировано 397 млн рублей, на мероприятия по водоснабжению – 23 млн рублей, а на подключение новых абонентов – 13 млн рублей.

Напомним, в 2020 году «Росводоканал Омск» приступил к реализации мероприятий инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в рамках которой будут реконструированы и модернизированы объекты водоснабжения и водоотведения на сумму 1,847 млрд рублей без НДС.

«Особенность инвестпрограммы на 2020-2024 годы – это существенное обновление инфраструктуры и оборудования очистных сооружений канализации, а также экологические проекты. Мы системно и целенаправленно улучшаем систему очистки сточных вод на разных этапах технологической цепочки», - подчеркнул Сергей Шелест, генеральный директор «Росводоканал Омск».

В 2021 году на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в рамках инвестиционной программы предприятие направит 553 млн рублей без учета НДС.

Крупным проектом этого года станет строительство песколовок на очистных сооружениях канализации, начатое в 2019-м. Действующие песколовки работают с 70-х годов прошлого века и устарели как физически, так и морально. В новых – аэрируемых песколовках - процесс отделения воды от механических примесей и органических веществ будет происходить интенсивнее, а коэффициент полезного действия новых сооружений гораздо выше. Затраты 2021 года на реализацию проекта оцениваются в 156 млн рублей.

Кроме того, на очистных сооружениях канализации продолжится расширение отделения избыточного активного ила и внедрение технологии флотационного уплотнения. На эти цели компания направит порядка 130 млн рублей.

В инвестиционной программе предприятия в 2021 году запланирована реконструкция участка канализационного коллектора в районе улиц Северных и сетей водоснабжения на улицах 2-я и 3-я Железнодорожная с заменой насосного оборудования водопроводной насосной станции. В планах предприятия обновление участка водопровода в центра Омска на ул. Красный путь (от ул. 5-й Армии до ул. 6-й Северной). В рамках работ по технологическому присоединению предусмотрено строительство внеплощадочных сетей к микрорайону «Амурский» стоимостью около 50 млн рублей.