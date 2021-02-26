Два брата-рецедивиста совершили серию краж из омских магазинов

Грабители проникали в магазины через окна. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию в течение февраля обращались разные предприниматели из Октябрьского округа. Они рассказывали, что ночью в помещения проникают неизвестные и воруют технику и деньги. Действовали грабители быстро, к моменту прибытия охраны их уже не было на месте.

В полиции сравнили несколько случаев и пришли к выводу, что действовали одни и теже люди. Воры проникали в помещения через окна или вырезая дыры в пластиковых дверях, уходили теми же путями. Общий ущерб предпринимателям составил 100 тысяч. Грабители вламывались в магазины и ломбарды. На записи камер видеонаблюдения одной из них попали злоумышленники. Ими оказались два ранее судимых брата, проживавших в том же районе.

Как сообщили в пресс-службе полиции, их удалось задержать при очередной попытке ограбления. Они пытались похитить 5 200 из кассы киоска. Задержанные 26 и 28 лет только в ноябре 2020 года освободились из колонии, где отбывали наказание за аналогичные преступления. Теперь на них снова завели уголовное дело.