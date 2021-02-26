Омичи помогают администрации найти нечищенные дороги

Администрация спросила, на очистку каких дорог обратить внимание, и омичи ответили. Фото: пресс-служба администрации Омска

В последнее время омичи все больше внимания обращают на проблемы с чисткой дорог от снега. Это не удивительно, ведь в феврале мы уже пережили несколько крупных снегопадов, во время которых выпало осадков гораздо больше нормы. По мнению омичей, дорожные службы не всегда справляются с очисткой дорог от снега и наледи. Довольно быстро после осадков образуются колеи, которые уже стали причиной нескольких аварий.

Одна из омичек в соцсетях даже сделала пост, в котором показала, какие улицы по ее мнению необходимо почистить.

- Просматривая новостную ленту, наткнулась на вот такой "интересный" комментарий-вопрос от администрации (прим. редакции: речь идет об уточнении, на какие дороги стоит обратить внимание). Решила оказать помощь в поисках ответа и уточнить в виде фото несколько улиц, по которым я ежедневно двигаюсь на работу. Названия улиц имеются на самих фото. Желающие помочь Городу с поиском заснеженных дорог, колеи, ям и прочего безобразия на дорогах, присоединяйтесь, - написала омичка.

Омичка сфотографировала улицы, по которым добирается на работу. Фото: ВКонтакте

Она сопроводила пост несколькими фото. В основном там оказались центральные улицы, на которых действительно видна глубокая колея и сугробы на обочинах, которые сильно сужают дорогу.

На всех них одна и таже картина: колеи и сугробы. Фото: ВКонтакте

В комментариях омичи дополнили список еще множеством улиц и добавили, что, по их мнению, хорошо почищены всего несколько улиц в городе, а остальные в колеях. Даже те, что находятся в центре.