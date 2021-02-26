«Сейчас Солдатова, конечно, не приедет в РФ»: Суд посчитал законным арест экс-главы омского минздрава

В министерстве Солдатова проработала всего полгода. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский областной суд признал законным решение о заочном аресте бывшего министра регионального здравоохранения Ирины Солдатовой. Сама она находится в Эмиратах.

Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Как считает следствие, чиновница заключала контракты на поставку медицинского оборудования с аффилированными фирмами и по завышенным ценам. Ущерб бюджету Омской области оценили в 105 миллионов.

- Мы не согласны и будем оспаривать. Приедет ли Солдатова? Сейчас, конечно, нет (смеется). И коронавирусная инфекция, к тому же есть постановление об аресте. Арестованы счета моего клиента, - сказал адвокат Солдатовой Станислав Шебалин.

Защита не согласна с мнением, что чиновница скрывается за границей.