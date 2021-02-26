Жители Омской области определят список первоочередных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году

Более 560 млн рублей направят в Омской области на благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Работы по обновлению дворов многоквартирных домов будут выполняться в Омске и малых городах региона – Калачинске и Тюкалинске. На эти цели муниципальным образованиям распределены субсидии на общую сумму 32 млн рублей. Из них Омску выделено 22 млн рублей, Калачинску и Тюкалинcку – по 5 млн рублей.

На благоустройство общественных территорий направят 529,9 млн. рублей из федерального и областного бюджета. Средства распределены 53 муниципальным образованиям, в том числе Омску 225,9 миллионов рублей. Всего по итогам 2021 года планируется благоустроить 100 общественных территорий. Количество объектов увеличено относительно прошлого года за счет устройства типовых детских спортивных площадок в населенных пунктах. Такие площадки будут устанавливаться не только в административных центрах, но и в сельских поселениях. С перечнем благоустраиваемых объектов можно ознакомиться по ссылке: http://mezhk.omskportal.ru/oiv/mezhk/otrasl/fkgs

Федеральный проект предполагает максимальное вовлечение жителей в его реализацию, в том числе посредством выбора территорий для благоустройства, обсуждения дизайн-проектов, видов работ и контроля за ходом работ.

В текущем году с 26 апреля по 30 мая на сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов, в том числе Омской области, в режиме онлайн определят список первоочередных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. В Омской области онлайн-голосование на единой федеральной онлайн-платформе будет проходить за объекты благоустройства в Калачинске, Исилькуле и Таре. В Омске планируется провести онлайн-голосование за дизайн-проекты общественных территорий во всех пяти округах.