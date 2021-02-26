В мэрии объяснили, почему не убирают наледь и колеи с омских дорог

Огромная колея даже на улице Герцена. Фото: ВКонтакте

Буквально засыпали соцсети омичи жалобами на состояние дорог. После снегопада коммунальщики почистили улицы от каши. Однако теперь обострилась новая проблема: по всему города на дорогах снежные накаты и колеи. Перестраиваться на них очень опасно.

Проблему признали и в ГИБДД. На устранение наледи и накатов дорожникам дали 9 дней. В мэрии объяснили, почему не могут привести улицы в должны вид. Традиционно виной всему морозы. Коммунальщики ждут потепления.

- Во время недавнего снегопада выпала месячная норма осадков, снегопады сменяются резкими перепадами температур - морозами, это способствует формированию наледи и осложняет работы по устранению колейности, снятию ледяных образований. Мы убедительно просим омичей учитывать погодные условия, соблюдать особую осторожность на дорогах. При наступлении более высоких температур в ближайшее время дорожные службы активизируют работу по снятию колейности.