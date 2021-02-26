В Омске вырубили несколько елей в районе Чкаловска

Несколько елей спилили по неизвестным пока причинам. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появилось сообщение от омича, заставшего снос нескольких елей перед бывшим дворцом бракосочетаний на Космическом проспекте. Он приложил несколько фото, на одном из которых видно, что работы ещё ведутся.

- Кто и кому дал разрешение на спил этих елей? Есть ли на это разрешение? - задаётся вопросами автор поста.

Кто и почему списывает деревья в Чкаловске пока не известно. Некоторые омичи предположила, что деревья просто старые и сухие. Но одна из местных жительниц заверила, что с ними все впорядке. Да и по фото видно, что, как минимум внешне, деревья выглядят вполне здоровыми.

Недавно скандал с вырубкой деревьев уже был в Нефтяников. Там в сквере Молодожёнов хотели снести несколько деревьев, чтобы построить храм.