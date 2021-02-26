Снежные валы и накаты: В Омске почти везде нашли нарушения при очистке дорог

Полицейские проверили дороги в Центральном округе. Фото: УМВД России по Омской области

Сотрудники областной Госавтоинспекции проверили состояние дорог в Центральном округе Омска и остались недовольны. Во многих местах на обочинах лежат большие снежные валы, перекрывающие обзор водителям. На самой проезжей части образовались ледяные колеи и накаты.

Все это делает передвижение опасным. В соцсетях в последние несколько дней периодически появляются фото автомобилей, вылетевших с дороги на обочину.

– Сотрудники ГИБДД вынесли ряд предписаний в адрес управления дорожного хозяйства администрации города Омска о необходимости устранить выявленные недостатки в срок до 9 суток, – сообщает пресс-служба областной полиции. – В случае невыполнения предписания, должностные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ, санкция которой влечет наложение административного штрафа от 20 000 до 50 000 рублей, а на юридических лиц от 100 000 до 200 000 рублей.