ГИБДД: На омских дорогах колеи и накаты даже через 2 дня после снегопада

В ГИБДД дорожникам пригрозили штрафами.

Недовольство автолюбителей услышали, наконец, и в ГИБДД. Соцсети завалены жалобами омичей на плохо почищенные дороги. Снежную кашу с магистралей убрали, но почти везде накаты и глубокая колея. Это касается даже таких оживленных дорог, как Проспект Мира и улица Герцена.

В итоге свою проверку провели и в ГИБДД. Сотрудники проехали по Омску и констатировали: даже через два дня после снегопада состояние дорог не лучшее. Коммунальщики не успели качественно почистить улицы.

- Были выявлены снежно-ледяные образования, накаты и др., усложняющие движение по проезжей части, - рассказали в пресс-службе омской службы ГИБДД.

На устранение нарушений в ГИБДД дали дорожникам 9 суток. Если и в эти сроки они не исправят ситуацию, то чиновникам грозит штраф до 200 тысяч рублей.