В Омске участились случаи визитов лжепожарных в квартиры

Мошенники в форме МЧС ходят по квартирам и убеждают доверчивых пенсионеров установить дорогие системы пожаротушения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жертвой мошенников накануне стала омская 81-летняя пенсионерка. К ней постучались неизвестные в форме МЧС и попросили впустить в квартиру, чтобы проверить правила соблюдения пожарной безопасности. После осмотра квартиры лжеспасатели убедили пенсионерку, что в квартире необходимо установить систему пожаротушения, иначе хозяйке грозит штраф. Женщине предложили установить прибор за 7 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась и только после ухода мошенников заподозрила неладное. Женщина позвонила в пожарную часть, где ей объяснили, что сотрудники МЧС не совершают поквартирные обходы и ничего не предлагают купить.

В пресс-службе МЧС отмечают, что в последнее время такие случаи участились. В ведомстве просят омичей быть бдительными и не попадаться на удочку мошенников.

- Не верьте мошенникам, которые, облачившись в форму сотрудников МЧС России, предлагают вам что-либо купить. Ни средства защиты жилья от огня, ни средства пожаротушения, сотрудники МЧС России не продают и не предлагают установить. Пожарные извещатели и огнетушители в доме или квартире - не обязательны. Если вам говорят, что за их отсутствие грозит штраф - это обман, - напоминают в пресс-службе МЧС.