Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Омске возле поликлиники умерла пожилая женщина

Ей внезапно стало плохо с сердцем
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий
В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП случилось в Советском округе. Пожилой женщине, шедшей по улице Сибаковской, внезапно стало плохо. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. Неравнодушные прохожие отнесли упавшую на землю пенсионерку в ближайшую поликлинику. Но там ей помочь уже не смогли. Врачам оставалось лишь констатировать смерть пациентки.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, этот инцидент не носит криминального характера. В большой долей вероятности смерть наступила в результате естественных причин. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

ЧП