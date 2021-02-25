В Омске возле поликлиники умерла пожилая женщина

В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП случилось в Советском округе. Пожилой женщине, шедшей по улице Сибаковской, внезапно стало плохо. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. Неравнодушные прохожие отнесли упавшую на землю пенсионерку в ближайшую поликлинику. Но там ей помочь уже не смогли. Врачам оставалось лишь констатировать смерть пациентки.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, этот инцидент не носит криминального характера. В большой долей вероятности смерть наступила в результате естественных причин. По факту случившегося проводится доследственная проверка.