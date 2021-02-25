Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Омский бизнесмен обманом получил кредит на 700 миллионов

Выплачивать задолженность банкам он не собирался
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Директор крупного предприятия набрал крупных кредитов, которые не собирался возвращать.

Директор крупного предприятия набрал крупных кредитов, которые не собирался возвращать.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Омске собираются судить директора группы компаний, занимающихся производством колбас и полуфабрикатов. Его обвиняют в мошенничестве при получении крупных кредитов.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый подал заявку на кредит в один из банков под залог имущества. Он сознательно скрыл, что это же имущество уже было залогом в другом банке. Деньги мужчина все же получил, но полностью гасить долг не собирался. Чтобы сразу не вызвать подозрений, он погасил часть долга, а оставшуюся сумму в размере 583 миллионов присвоил. Таким же образом он взял третий кредит, предварительно создав видимость неплатежеспособности фирмы, которую возглавлял. От этого займа директор присвоил 113 миллионов.

Как уточнили в пресс-службе полиции, расследование закончено, и дело скоро передадут в суд, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.