Омский бизнесмен обманом получил кредит на 700 миллионов

Директор крупного предприятия набрал крупных кредитов, которые не собирался возвращать. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Омске собираются судить директора группы компаний, занимающихся производством колбас и полуфабрикатов. Его обвиняют в мошенничестве при получении крупных кредитов.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый подал заявку на кредит в один из банков под залог имущества. Он сознательно скрыл, что это же имущество уже было залогом в другом банке. Деньги мужчина все же получил, но полностью гасить долг не собирался. Чтобы сразу не вызвать подозрений, он погасил часть долга, а оставшуюся сумму в размере 583 миллионов присвоил. Таким же образом он взял третий кредит, предварительно создав видимость неплатежеспособности фирмы, которую возглавлял. От этого займа директор присвоил 113 миллионов.

Как уточнили в пресс-службе полиции, расследование закончено, и дело скоро передадут в суд, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.