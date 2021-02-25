В Омске посреди оживленной дороги перевернулась легковушка

О точных причинах аварии пока ничего не известно. Фото: ВКонтакте

О серьезно аварии в Омске в соцсетях рассказали омичи. Проезжавшие мимо водители сняли ее последствия. Все произошло с Советском округе на улице Заозерная. Автор видео успел только увидеть, что автомобиль перевернулся и теперь лежит на крыше посреди дороги. Пользователи соцсетяей также поделились фотографиями машины, улетевшей в глубокий сугроб на другой стороне улицы прямо напротив перевернутого автомобиля.

В том же районе вторая машина вылетели в кювет. Фото: ВКонтакте

Пока о причинах аварии ничего не известно, но в комментариях омичи предположили, что виной всему может быть колея и сугроб на обочине. Один из комментаторов предположил, что водителя перевернувшейся машины просто выкинуло из колее, а перевернулся он, наехав на сугроб. Со второй машиной, скорее всего, произошло тоже самое