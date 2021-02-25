«Почтальонам в войну было тяжело - мы носили похоронки»: Омичка отметила 100-летний юбилей

Юбиляр работала почтальоном. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мария Александровна Югатова сегодня принимает поздравления. Труженица тыла отмечает красивую дату. Ей исполнилось 100 лет. Юбиляра поздравили представители мэрии. А сама Мария Александровна вспомнила годы своей молодости. В ее семье было пятеро детей.

- Так как я была старшей из детей, стала рано помогать семье. После школы подрабатывала на ферме. Как только исполнилось 18 лет, мне предложили работу почтальона, работа была тяжелой, но очень престижной, - вспоминает юбиляр.

В 1941 году отец Марии Александровны ушел на фронт. Трудиться детям пришлось с ранних лет. И Югатова стала работать на почте. Воспоминания о тех годах у нее тяжелые.

- Во время войны работать было тяжело не столько физически, сколько морально, - говорит Мария Александровна. - Ведь приносить соседям приходилось не только солдатские треугольники с фронта, но и похоронки.