В Омске ковид-диссидентка подала в суд на торговый центр, куда ее не пустили без маски

Омичка посчитала, что представители ТЦ ущемили ее права потребителя. Фото: Анна МИКУЛА

Жительница Омска вместе с семьей отправилась за покупками в один из торговых центров. Женщина решила, что правило на ношение масок, действующее в регионе, на нее не распространяется, и попыталась пройти сначала в детский магазин, потом подняться на эскалаторе на второй этаж. Когда ее не пустили, потребительница посчитала себя ущемленной в правах и подала на ТЦ в суд.

– Представители ответчиков заявили, что требования Моховой О. необоснованны и не подлежат удовлетворению, – рассказали в пресс-службе областного суда. Также указывали, что согласно распоряжению губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р все граждане при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг (наряду с другими определенными местами) должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие). Куйбышевский районный суд решил, что факт нарушения прав истца как потребителя не установлен. В исковых требованиях ей было отказано.

Первый отказ женщину не остановил, и упорная ковид-диссидентка подала апелляцию в суд высшей инстанции. На там оставили решение коллег из районного суда без изменений.