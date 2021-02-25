За неделю медики скорой 20 раз встретились с агрессивными пациентами

Чтобы помочь неадекватным пациентам, омским медикам приходится обращаться к Росгвардии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным пресс-службы Росгварди, за последнюю неделю в Омске медики скорой 20 раз сталкивались с агрессией пациентов. Чаще всего проблемы возникают с выпившими омичами, которым требуется медицинская помощь.

Так, например, на минувших выходных медики пытались оказать помощь мужчине, которого омичи заметили на парковке перед гипермаркетом в Советском округе. Он бился головой о стену, бегал по парковке и вел себя агрессивно. Самостоятельно успокоить мужчину у медиков не получилось, он даже не дал себя осмотреть. В этом и других подобных случаях медикам приходится обращаться за помощью к сотрудникам Росгвардии.