В Омской области за сутки коронавирусом заразился 101 человек

За последние сутки число выздоровевших значительно превысило число заразившихся. Фото: Иван МАКЕЕВ

В омской области по последним данным минздрава за последние сутки заразились 101 человек. В легкой форме он протекает у 83 омичей. Они смогут лечиться амбулаторно, а 18 придется отравиться в госпитали. Всего за пандемию в регионе насчитали 40 640 случаев заражения ковидом.

После небольшого спада, снова увеличилось число выздоровевших. За последние сутки медики выписали 281 человека. За все время наблюдений в Омской области справиться с новым вирусом удалось 29 639 омичам.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня от него скончались 5 человек. За весь период пандемии число погибших составило 1 206 человек.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 62, Омский район – 12, Тарский район – 5, Муромцевский, Полтавский районы – 4, Колосовский район – 3, Исилькульский. Калачинский, Нововаршавский, Таврический районы – 2, Знаменский, Москаленский, Черлакский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.