Омских чиновников обязали разобраться с незаконным скотомогильником в Калачинском районе

В канаву сливают все подряд.

В Омской области продолжается эпопея с незаконным скотомогильником в Калачинском районе. Напомним, опасные биологические отходы с местной бойни скидывали в километре от жилых домов в деревне Ковалево – что само по себе недопустимо. Кроме того, кровь забитых животных сливали прямо в расположенное там озеро.

– В силу действующего законодательства обязанность по осуществлению мероприятий по надлежащему содержанию и эксплуатации скотомогильника возложена на органы государственной власти субъектов РФ, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Правительства Омской области и Главного Управления ветеринарии Омской области ликвидировать вышеназванный скотомогильник. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении суда.