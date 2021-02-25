Омичку, покалечившую приятельницу, обязали оплатить ее лечение

Нападавшей придется компенсировать 55 тысяч рублей, потраченные на лечение потерпевшей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фигурантка этого дела поссорилась с приятельницей и несколько раз ударила ее ножом в грудь. Потерпевшую в тяжелом состоянии увезли в ГКБ № 1 имени Кабанова.

Нападавшую судили и приговорили к 2 годам и 2 месяцам колонии. Кроме того, ее обязали оплатить лечение раненой ей женщины.

– Пострадавшая находилась на лечении 5 суток. За оказание помощи из средств обязательного медицинского страхования больнице выплатили 55 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам проведенной проверки прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденной денежных средств, затраченных на оплату услуг для оказания скорой медицинской помощи. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.