Увозили на трех грузовиках: приставы очистили квартиру омички от мусора

Мусора в квартире пенсионерки скопилось столько, что вывозить его понадобилось тремя грузовиками. Фото: пресс-служба УФССП по Омской области

Жильцы одного из домов на улице Сибирский проспект неоднократно обращались в управляющую компания с жалобами на соседку. 63-летняя пенсионерка держала много кошек, за которыми, видимо, не успевала ухаживать должным образом, а также страдала синдромом Плюшкина: складывала в комнатах старые вещи, ветошь и мусор. Запах из квартиры исходил такой сильный, что другие жильцы не смогли дольше этого терпеть. Своими силами убедить женщину убраться в квартире не вышло, поэтому управляющей компании пришлось обратиться в суд.

Соседи постоянно жаловались на неприятный запах, распространяющийся из захламленной квартиры. Фото: пресс-служба УФССП по Омской области

В суде приняли решение обязать собственницу квартиры убрать мусор, но пенсионерка не спешила выполнять судебное решение. Из-за этого она даже заработала три административных дела. В службе судебных приставов объяснили представителям УК, то они могут своими силами провести уборку в квартире пенсионерки, а расходы взыскать позже. Именно так и решил поступить.

После уборки квартиры выглядит гораздо лучше. Пенсионерке придется частями выплачивать ее стоимость. Фото: пресс-служба УФССП по Омской области

Как рассказали в пресс-службе УФССП, уборку в квартире проводили силами нанятой клиниговой компании. Чтобы вывезти весь мусор, который накопился в квартире, понадобилось три грузовика. Сейчас квартира находится в приемлемом состоянии, а пенсионерке придется расплачиваться за услуги клининга.