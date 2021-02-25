Максимум через два года в Омске закончатся места на кладбищах

Максимум через два года в Омске закончатся места для захоронений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже сейчас вопрос с местами для захоронений в Омске становится критическим. Практически все погосты города заполнены. Умерших хоронят только на двух кладбищах – Ново-Южном и Юго-Восточном. Но в ближайшее время и их ресурс будет исчерпан.

Выделение средств на строительство нового, Западного кладбища рассмотрели сегодня, 25 февраля, на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам в горсовете.

– На сегодня существует проблема земельного ресурса существующих кладбищ, – рассказала депутатам и.о. главы департамента финансов Ольга Илютикова. – Мы понимаем, что в ближайший год-два земельный ресурс будет исчерпан, поэтому на сегодня уже требуется разработка проекта, чтобы в 2022-2023 годы обеспечить строительство Западного кладбища на 7,7 мест для захоронений.

На строительство Западного кладбища предлагается выделить 3 млн рублей. Соответствующую поправку в бюджет Омска на 2021 год планируют внести на заседании горсовета 3 марта.