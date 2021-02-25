Управление Россельхознадзора по Омской области проведет обсуждение результатов правоприменительной практики

18 марта 2021 года Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований по итогам работы за 2020 год, озвучит задачи на 2021 год с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и иными заинтересованными организациями в формате видео-конференц-связи (ВКС). Председатель публичных обсуждений: Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич. Получить подробную информацию, ознакомиться с текстами докладов можно на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения». Вопросы (обращения) по докладам, а также замечания и комментарии можно направлять в раздел «Вопрос-ответ» или на электронную почту rsn.pr.omsk@mail.ru. Заполнить Анкету по оценке эффективности и результативности проводимого мероприятия можно по ссылке: http://www.rsn-omsk.ru/main.php?id=424 Ссылка на информационный ресурс для подключения в режиме ВКС: https://us04web.zoom.us/j/74768574902?pwd=cWJSVGxLc3o5UG9wejAvRXo5djlGUT09 ID: 747 6857 4902 Пароль: XpnVZ7