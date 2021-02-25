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Более тысячи работников АО «Транснефть – Западная Сибирь» получили вакцину от коронавирусной инфекции

Более тысячи работников АО «Транснефть - Западная Сибирь» получили вакцину от новой коронавирусной инфекции. Процедура проводится во всех филиалах предприятия в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае.
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Для вакцинации используется отечественная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В числе первых вакцину получили сотрудники, задействованные в непрерывном цикле производства - диспетчеры по транспортировке нефти и нефтепродуктов, операторы перекачивающих станций, охранники. Перед вакцинацией проводится инструктаж сотрудников о показаниях и противопоказаниях к приему вакцины, а также общий медицинский осмотр со сбором эпидемиологического анамнеза, измерением температуры тела и сатурации легких. На основании полученных данных определяется целесообразность дальнейшей вакцинации. В случае отсутствия противопоказаний сотрудник направляется в лечебное учреждение для вакцинации. Затем осуществляется медицинский мониторинг состояния привившихся. Система мониторинга действует во всех населенных пунктах, где живут и работают сотрудники акционерного общества, через районные медицинские учреждения.

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