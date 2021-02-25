В омском минобразования рассказали об итогах проверки школьной столовой, на работу которой жаловались родители

Такие блюда предлагали детям в школьной столовой. Фото: ВКонтакте

Вчера Омичи активно обсуждали пост в соцсетях о том, какую еду и в какой посуде подают в школьных столовых. Конкретно об обстановке в своей столовой рассказали ученики из 144 школы. Они поделились фотографиями стаканов с белесым налетом, дряблых фруктов и совсем не аппетитной на вид еды.

В департаменте образования пообещали провести проверку работы столовой в школе. Сегодня стало известно о ее результатах. Выяснилось, что налет на стаканах появился из-за моющего средства, которое пообещали заменить.

- По итогам выездной проверки установлено, что посуда в пищеблоке обрабатывается в посудомоечной машине 2-х процентным раствором кальцинированной соды. Именно поэтому на внешней поверхности стаканов выявлен налет от кальцинированной соды, на внутренней поверхности налета нет. Организатор питания заменит моющее средство, чтобы устранить дефект. Меню в школе разработано в соответствии с типовым меню горячих завтраков, производство готовых блюд, указанных в меню, осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология, а принцип приготовления блюд является щадящим, - рассказали о результатах проверки представители министерства образования.

Также директору порекомендовали организовать опрос среди родителей и детей, чтобы выяснить замечания и пожелания к работе столовой. Также в пресс-службе минобразования рассказали, что в школе создадут инициативную группу из родителей, которые сами смогут проконтролировать работу столовой.