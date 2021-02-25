Омич попросил шурина ударить себя битой по голове, чтобы инсценировать ограбление

Экспедитор планировал присвоить эти деньги – более 1 млн рублей. Фото: УМВД России по Омской области

34-летний житель поселки Ростовки Омского района придумал, как ему тогда казалось, прекрасный план по пополнению семейного бюджета. Мужчина работал экспедитором. В сентябре он ездил в командировку в Красноярский край и Кемеровскую область. Оттуда он вез более миллиона рублей, полученных за продажу запчастей. Эти деньги мужчина и решил присвоить.

Он подговорил шурина инсценировать нападение и ударить его битой по голове. Услуги родственника экспедитор оценил в 100 тысяч рублей.

Когда все произошло, родственник и оказал первую помощь инициатору «ограбления». Якобы случайно оказался возле подъезда пострадавшего, где на него напали. Это и вызвало подозрения силовиков, разбиравшихся в этой истории.

– По результатам расследования ранее не судимому омичу предъявлено обвинение в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – За совершение данного преступления уголовным законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного млн рублей.