В Омске увеличили число точек для пополнения транспортных карт

В Омске открыли еще 18 точек для пополнения транспортных карт.

После расторжения договора с сетью киосков «Дилижанс» после Нового года в Омске резко уменьшилось число мест, где можно было бы пополнить проездные карты «Омка». Точек осталось мало, также омичи жаловались на то, что многие из них находятся слишком далеко от остановок и туда приходится специально идти. «Пассажирсервис» попытались быстро исправить ситуацию, и вскоре в городе появились новые точки для пополнения проездных.

Сейчас предприятие заключило договор с сетью киосков «Ежевика», еще омичи смогут пополнить проездные в МФЦ, который расположен на улице Богдана Хмельницкого. Общее число пунктов для пополнения карт теперь достигло 91 точки. Полный список можно узнать здесь.