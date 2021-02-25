Бросил машину и ушел: омич не пропустил скорую с пациентом внутри

Медикам пришлось дожидаться, когда водитель вернется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях омичи поделились гневным постом, в котором рассказали о недостойном поведении одного из автомобилистов. В междворовом проезде навстречу друг другу ехали легковушка и реанимобиль. Водитель обычной машины остановился, заглушил двигатель и ушел. На него не подействовали уговоры и просьбы пропустить скорую.

- Что за люди?! Приехала реанимация, человеку плохо, а этот молодой человек перегородил дорогу скорой, закрыл машину и ушёл. Ему врач говорит, что в машине тяжело больной, его срочно везти надо, а он отвечает, что это ваши проблемы, мне за ребенком в садик надо! Ужас, что с людьми, что за неуважение? Реанимация ждала с тяжело больным пациентом, пока он за ребенком в садик сходит, - написал в посте очевидец событий.

В комментариях омичи осудили такое поведение водителя и сошлись во мнении, что ему не стоило большого труда и не заняло бы много времени пропустить реанимобиль. Некоторые попытались немного оправдать действия омича тем, что междворовые проезд из-за неубранного снега слишком узкие, но таких было меньшинство.