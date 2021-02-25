Епархию заподозрили в накрутке при голосовании за храм в омском сквере

В сквере Молодоженов хотят возвести трехэтажный храм.

В Омске продолжают ломать копья в споре о строительстве храма в сквере Молодоженов. Те, кто выступают за эту идею, настаивают: церквей в городе катастрофически не хватает. Противники же уверены: без места для молитв прожить можно, а вот без деревьев и кислорода в городке Нефтяников – никак.

Поскольку эта тема не выносилась на общественные обсуждения, а вопросов накопилось множество, «Комсомолка» попыталась задать их официальному представителю омской епархии. Правда, диалог получился коротким и довольно странным.

Наши коллеги из «Города55» в свою очередь провели опрос, посвященный строительству храма. И пришли к удивительным выводам.

– Заинтересованные люди с помощью ботов накрутили голоса в опросе, буквально за считанные часы сделав храм лидером голосования, – рассказывает издание. – Довольно топорная работа, ведь такая накрутка вычисляется на раз-два.

Подробнее об этом можно почитать здесь.