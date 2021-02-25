Будут ли учиться омские школьники из-за непогоды 25 февраля 2021 года

Омские школьники могут не учиться при температуре ниже -30. Фото: Алексей ФОКИН

Все чаще в последние дни в родительских чатах омичей появляются вопросы о том, можно ли не вести детей в школу. Причина - непогода, которая обрушилась на регион. Вторые сутки в Омске штормовой ветер, снегопады и мороз под -30 градусов. Родители опасаются за детей в такую непогоду.

В итоге разъяснения дали в региональном минобре. Там дали понять: официальной отмены занятий в школах объявлено не было. Но окончательное решение все же принимают сами родители.

- Занятия не отменяются, все работают, идти на учебу надо. Вместе с тем родители вправе самостоятельно определять, пойдут ли их дети на учебу, - пояснили в омском минобре.