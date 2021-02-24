Омич пытался сбежать от драки и вломился в чужой офис

Омич попытался избежать драки, спрятавшись в чужом офисе. Фото: пресс-служба Росгвардии

Омич разгульно отметил День защитника Отечества и нажил себе проблемы с законом. 20-летний молодой человек выпивал в одном из баров на первом этаже на улице Ленина. Уже под утро у него завязался конфликт с собутыльником, и чуть не завязалась драка. Омич решил в ней не участвовать, а просто сбежать. Скрыться от преследования омич решил на втором этаже здания, где располагался офис. Он разбил стеклянную дверь и вломился в помещение около 5:30 утра. Тогда же сработала и сигнализация.

Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, омич не пытался скрыться, а честно рассказал о произошедшем. Также пришлось вызвать медиков, парень поранил руки об осколки двери. Медики оказали ему помощь на месте, в госпитализации он не нуждался. Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, ранее омич не был судим, а после завершения медицинского осмотра его отвезли в отделение полиции для дальнейших разбирательств.