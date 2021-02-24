Завтра в Омске оперштаб рассмотрит возможность продление коронавирусных ограничений

В Омске состоится новое заседание оперштаба по коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последний оперштаб для омичей и бизнеса принес серьезные послабления. Значительно увеличили максимальную заполняемость залов на массовых мероприятиях, а кафе и ресторанам разрешили работать после полуночи. По факту, это означало возвращение к привычному режиму работы.

Уже завтра, 25 февраля, в Омске состоится следующее заседание оперштаба под председательством губернатора Омской области Александра Буркова. Начнут обсуждения эпидемилогической ситуации и возможных послаблений в 16:00. Пока о повестке ничего не известно, но один вопрос, который точно будет рассмотрен известен и так. На оперштабе точно обсудят судьбу масочного режима. Пока он действует до 1 марта. Также традиционным является вопрос соблюдения самоизоляции омичами старше 65 лет. Эти ограничения также действуют до конца месяца.