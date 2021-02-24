В омском дептранспорта признали, что на некоторых маршрутах почти нет автобусов

Омичам часто приходится долго дожидаться общественного транспорта. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Омичи давно и часто жалуются на проблемы с общественным транспортом. больше всего вопросов вызывает у омичей работа маршруток, которые в некоторых районах стали единственным общественным транспортом. Мэрия уже проводила мониторинг работы нескольких маршрутов и пришли к выводу о том, что перевозчики не выполняют норм по количеству машин на маршруте.

Сегодня проблемы с транспортом на некоторых маршрутах признал и замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов. Справиться с этим в ведомстве планируют с помощью магистральных маршрутов.

– Мы занимаемся разработкой сети магистральных маршрутов. Задача – покрыть весь город магистральными маршрутами, которые бы работали с хорошим интервалом. Мы разрабатываем эти маршруты и планируем охватить ими все районы города. И тогда качество транспортного обслуживания будет лучше, – отметил Кожухов в беседе на радио ГТРК "Иртыш". – Факты отсутствия транспорта на ряде маршрутов подтверждаются. Есть и объективные причины: и водителей не хватает в том числе. Уехать сложно. Здесь нам помогут магистральные маршруты. Постараемся покрыть основные магистрали этими маршрутами.

Напомним, что магистральные маршруты должны будут ходить с 6:00 до 23:00 с интервалом движения не более 20 минут. По этому графику уже работает 4 троллейбус. В этом же графике хотят запустить троллейбусы 2, 3, 15, 67 и автобусы 22, 29, 33, 69, 110.