Омичка отсудила более миллиона за серьезные травмы во время ДТП

Омичка получила серьезные травмы в аварии, но получить компенсацию смогла только через суд. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске суд закончил рассматривать иск 45-летней автовладелицы, которая серьезно пострадала в ДТП. Медики заключили, что здоровью женщины причинили тяжелый вред. Виновник аварии застраховал автомобиль, но эта страховка не распространялась на гражданскую ответственность. Страховая не смогла возместить затраты на лечение омчки. Женщина подала заявление в Российский союз автостраховщиков, но оно осталось без ответа. Тогда омичка обратилась в суд.

В Советском районном суде, где и рассматривали дело, согласились с тем, что страховщикам все же придется выплатить женщине компенсацию, помимо этого им придется выплатить неустойку, а также штраф в размере 50% от взысканной суммы. Всего страховщикам придется заплатить 1,25 миллиона.