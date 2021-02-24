Омича Станислава Мацелевича, занимавшегося отмыванием денег и похитившего 1 млрд, хотят посадить на 15 лет

В Омске завершается суд над Станиславом Мацелевичем. По версии обвинения, он организовал преступную группу из 9 человек, которая занималась отмыванием денег. В общей сложности через 48 фирм им удалось обналичить 200 млн рублей. Кроме того, группировку обвиняют в хищении у ООО «Банк Сириус» более 1 млрд рублей.

– В прениях сторон государственный обвинитель предложил признать всех подсудимых виновными в совершении инкриминированных им преступлений, организатору преступного сообщества назначить наказание в виде реального лишения свободы на срок 15 лет, остальным обвиняемым – от шести до тринадцати лет лишения свободы в зависимости от исполняемой роли в инкриминируемых деяниях, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, предложено всем подсудимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы на срок от одного до двух лет.

В последнем слове Мацелевич придерживался прежней версии: считал свои действия законными. Приговор обвиняемым вынесут 5 апреля.