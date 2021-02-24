В Омской области подтвердился 10-й случай заражения бешенством

Больной бешенством оказалась енотовидная собака. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным Россельхознадзора в Омской области подтвердили 10-й случай заражения животных бешенством.

На этот раз очаг выявили в Омском районе в селе Красная Горка. Там бешенство выявили у енотовидной собаки, это подтвердила и экспертиза омской ветлаборатории. В селе ввели карантинные меры, которые традиционно предусматривают запрет на торговлю и вывоз домашних животных, а также нельзя проводить выставки животных.

В Россельхознадзоре отмечают, что бешенство на территории области встречается уже несколько лет подряд, его переносчиками традиционно являются в основном дикие плотоядные животные. Но в прошлом году на территории области выявили всего 16 случаев заболевания животных, за неполные два месяца 2021 нашли уже 10 очагов, зараженными оказывались даже домашние животные.