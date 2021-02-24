На севере Омской области разбился человек, пытавшийся подняться в гору на снегоходе

ЧП случилось из-за перевернувшегося снегохода. Фото: УМВД России по Омской области

Инцидент произошел в Тевризском районе. 44-летний мужчина решил там покататься, но не справился с управлением. Снегоход перевернулся, покалечив водителя.

– Предварительно установлено, что около 19.00, управляя снегоходом «Поларис» без регистрационного знака, житель района двигался по пойме реки Утьма. При подъеме в гору не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В результате происшествия мужчина получил травмы головы, грудной клетки, спины, множественные раны и ушибы лица.

По факту случившегося проводится дальнейшая проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.