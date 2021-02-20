«Находят утечку и просят денег»: Омичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за газовиков

У мошенники находят несуществующую утечку и тутже предлагают ее устранить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В соцсетях омичка предупредила горожан о мошенниках. Она сама чуть не стала их жертвой, когда пустила незнакомцев в квартиру. Они представились сотрудниками газовой компании "ГорГаз-Сервис", и сказали, что пришли проверять плиту. Конечно, они тут же обнаружили утечку.

- Под видом проверки газоснабжения заходят в квартиру доверчивых жильцов, при осмотре газовой плиты "находят" утечку газа (они даже как-то имитировали шипение этой утечки, теряюсь в догадках как!) и тут же предлагают поменять шланг, просят за это 1600 руб (тогда как официально это дешевле 500 руб). Затем начинают выписывать бумажки с обязательством установить счетчик газа, который, разумеется, у них с собой есть, всего-то нужно 8900 руб (счетчик стоит 2000 руб на оф. сайте Горгаза). Даже слесарь совершенно "случайно" находится под рукой, - рассказывает женщина.

Омичка заподозрила неладное и позвонила в контактный центр Горгаза. Там ей подтвердили, что никакой проверки в ее доме не планировали до весны. Все произошло в рйоне улицы 16 Военный городок. В комментариях месные жители отмечают, что к ним тоже заходили эти люди.

- Да они днем ходили, походу весь городок прошли. Так обычно, когда проверка, то объявление висит на подъезде, а эти проверяльщики из разряда регулировки окон пластиковых и проверки счетчиков воды, - отметил один из местных жителей.