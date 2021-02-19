Омичам предлагают убедиться в качестве связи Tele2

Для всех желающих компания открыла возможность протестировать услуги при подключении с тарифом «Мой онлайн+». Если клиентов не устроит качество, Tele2 вернет им деньги.

Покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи Tele2 охватывает большинство населенных пунктов Омской области. Стабильный сигнал обеспечен на основной протяженности трасс и в популярных местах отдыха.

Омичей приглашают протестировать качество голосовой связи и высокоскоростного интернета Tele2 с тарифом «Мой онлайн+». За 500 рублей в месяц предложение включает 35 Гб мобильного интернета с бесплатным доступом в популярные соцсети и мессенджеры, 600 минут для звонков на номера других операторов региона и безлимитное общение с клиентами Tele2 всей России. Также пользователям тарифа доступны выгодные возможности: бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут и сервис «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» при нулевом балансе.

Оператор в очередной раз подчеркивает свой честный подход: если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество связи, Tele2 вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этого достаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки. Акция проходит с 15 февраля по 28 марта 2021 года. Подробности доступны на сайте проекта.