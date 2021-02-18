Омская пенсионерка стала жертвой «телефонного гипноза» и лишилась накоплений

Пенсионерка поверила мошенникам и дала им доступ к карте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 71-летняя омичка с заявлением о мошенничестве. Оказалось, что женщина стала жертвой дистанционных мошенников. Они действовали по привычной схеме: позвонили женщине на мобильный и представились сотрудниками банка. Привлечь внимание пенсионерки решили обещанием бонусной выплаты 8 900 рублей. Женщина сначала поверила, но заподозрила неладное, когда ее перевели на другого оператора. Она повесила трубку и позвонила в банк, чтобы заблокировать карту.

Мошенники оказались настойчивыми и продолжили звонить пенсионерке. По словам женщины, ее спрашивали, зачем она заблокировала карту и обещали, что после разблокировки выплата сразу же поступит на счет. Пенсионерка разблокировала карту и с нее тут же списали 43 тысячи.

- Я ведь даже в банк позвонила, но было будто под гипнозом, - сетует потерпевшая.

В полиции подтвердили, что ведут расследование, сейчас выясняются подробности произошедшего.