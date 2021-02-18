В Омске поймали банду подростков-националистов, избивших людей

Расследование пока продолжается. С подозреваемых подростков взяли подписку о невыезде. Фото: пресс-служба СУ СК по Омской области

В Омске нашли небольшую банду подростков, которые избили несколько человек. По версии следствия трое 17-летних подростков в октябре минувшего года за один день серьезно избили четверых омичей. Одного 30-летнего мужчину они встретили на улице Карла Маркса, двух подростков подкараулили в подземном переходе на улице Лермонтова, а после избили еще одного взрослого мужчину.

Как полагают следователи, основанием для избиения стала неславянская внешность пострадавших. Подростки придерживались радикальных националистических взглядов. Сейчас в квартирах подозреваемых уже проведены обыски, а с подростков взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в пресс-службе следственного комитета. Расследование продолжается. Участникам банды может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.