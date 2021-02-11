Омские малыши ходили в садик с плесенью на стенах

Прокуратура пришла к выводу, что дети подвергались опасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тревогу забили родители ребятишек, посещающих омский детсад № 7. Они выложили в соцсети фото стен образовательного учреждения, покрытых крайне опасной для здоровья плесенью. При это там, судя по всему, не торопилось делать ремонт.

После проверки этого сообщения сотрудники областной прокуратуры пришли к выводу, что плесень образовалась из-за систематического протекания крыши. Помещение признали не соответствующим санитарным нормам.

– Учредителем учреждения – департаментом образования горадминистрации – на момент проведения проверки не осуществлялось финансирование учреждения на указанные ремонтные работы, несмотря на неоднократные обращения руководства учреждения по данному вопросу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на образовательное учреждение устранить нарушения, а также возложить обязанность на департамент образования Администрации города Омска профинансировать выполнение указанных работ.

Исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном районном суде.