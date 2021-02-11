В Омске задержали фуру, перевозившую опасный груз

На 30-м км трассы Омск–Нижняя Омка задержали фуру, перевозившую топливо. Оказалось, это происходило с грубыми нарушениями и могло привести к серьезным последствиям. Большегруз пришлось эвакуировать с дороги.

– В отношении водителя «Фредлайнера» за нарушение правил перевозки опасных грузов возбуждено административное делопроизводство, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Напоминаем водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов, о необходимости строго соблюдать правила перевозки, и недопущении эксплуатации транспортных средств при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.