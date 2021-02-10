Прокуратура проверит законность продажи охотугодий в Омской области за 6 миллионов на Авито

Охотиться можно там можно не только на дичь, но и на крупных животных. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омске прокуратура проверит законность продаже трех участков земли в Омской области, отведенных под охотничьи угодья. Автор объявления планирует выручить за ни 6 миллионов рублей.

Продавец упоминает, что продает два участка в Нововоршавском районе и один в Таврическом. Их общая площадь составляет 108 393 гектара. На территории водятся лоси, косули, кабаны, глухари, тетерева и зайцы.

В прокуратуре заинтересовалась этим объявлением и намерена проверить законность такого предложения.

- В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства, изложенные в публикации, а также при необходимости, дана оценка законности при распоряжении охотничьими угодьями. В случае подтверждения фактов нарушения закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе прокуратуры.