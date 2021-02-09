Томаты и орехи не пропустили через границу

Задержание грузов произошло в период с 21 января по 2 февраля этого года на российско-казахстанском участке госграницы. Продукция предназначалась для продажи на территории Московской, Новосибирской и Омской областей. 8 партий помидор общим весом 146 тонн, происхождением Республика Казахстан, были возвращены из-за того, что действуют временные ограничения на ввоз этой продукции. А при проверке сопроводительных документов и осмотре партии грецких орехов китайского происхождения выяснилось, что фитосанитарный сертификат всей партии не действителен – номер прицепа не соответствует, указанному в сертификате. Поэтому перевозчиков привлекли к ответственности по факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию России по ст.10.2 КоАП РФ, а грузы вернули назад в Казахстан.

Всего, с начала года при ввозе из Казахстана через омские фитосанитарные контрольные посты должностными лицами Управления проконтролировано 237 транспортных средств, перевозивших подкарантинную продукцию, общим весом 4217,1 тонн.